Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard LD Fontagard Neuillac

Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard

LD Fontagard 3 route de la Voie Romaine Neuillac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour un groupe de plus de 5 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Dans le cadre des Rencontres & Découvertes Locales. La Distillerie de Fontagard élabore depuis plusieurs générations de l’eau-de-vie de Cognac et depuis peu une autre production celle du Whisky. Vous découvrirez toutes les étapes.

LD Fontagard 3 route de la Voie Romaine Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

As part of the Rencontres & Découvertes Locales program. The Distillerie de Fontagard has been producing Cognac eau-de-vie for several generations, and has recently added another product, Whisky. We’ll take you through all the stages.

