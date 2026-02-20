Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard LD Fontagard Neuillac
Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard LD Fontagard Neuillac jeudi 26 février 2026.
Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard
LD Fontagard 3 route de la Voie Romaine Neuillac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
pour un groupe de plus de 5 personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Dans le cadre des Rencontres & Découvertes Locales. La Distillerie de Fontagard élabore depuis plusieurs générations de l’eau-de-vie de Cognac et depuis peu une autre production celle du Whisky. Vous découvrirez toutes les étapes.
.
LD Fontagard 3 route de la Voie Romaine Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the Rencontres & Découvertes Locales program. The Distillerie de Fontagard has been producing Cognac eau-de-vie for several generations, and has recently added another product, Whisky. We’ll take you through all the stages.
L’événement Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard Neuillac a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge