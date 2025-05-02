Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard LD Fontagard Neuillac

Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard

LD Fontagard 3 route de la Voie Romaine Neuillac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

pour un groupe de plus de 5 personnes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-11 2025-11-28

Dans le cadre des Rencontres & Découvertes Locales. La Distillerie de Fontagard élabore depuis plusieurs générations de l’eau-de-vie de Cognac et depuis peu une autre production celle du Whisky. Vous découvrirez toutes les étapes.

.

LD Fontagard 3 route de la Voie Romaine Neuillac 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

As part of the Rencontres & Découvertes Locales program. The Distillerie de Fontagard has been producing Cognac eau-de-vie for several generations, and has recently added another product, Whisky. We’ll take you through all the stages.

German :

Im Rahmen der Rencontres & Découvertes Locales (Lokale Begegnungen und Entdeckungen). Die Distillerie de Fontagard stellt seit mehreren Generationen Cognac-Brandy und seit kurzem auch Whisky her. Sie lernen alle Etappen kennen.

Italiano :

Nell’ambito del programma Rencontres & Découvertes Locales. La Distillerie de Fontagard produce brandy di Cognac da diverse generazioni e ha recentemente aggiunto un altro prodotto, il whisky. Scoprirete tutte le fasi.

Espanol :

En el marco del programa Rencontres & Découvertes Locales. La Destilería de Fontagard, que produce coñac desde hace varias generaciones, ha añadido recientemente un nuevo producto: el whisky. Descubrirá todas las etapas.

L’événement Visite de la Distillerie de Whisky de Fontagard Neuillac a été mis à jour le 2025-10-28 par Offices de Tourisme de Jonzac