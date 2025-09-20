Visite de la distillerie Distilleries et Domaines de Provence Forcalquier

Réservation conseillée. Départ à heures fixes avec places limitées à 15 personnes par départ. Prévoir des chaussures fermées. Départs à 10h, 11h, 14h, 14h30, 15h30, 16h30.

Profitez des journées du patrimoine pour plonger au coeur de la distillerie lors d’une visite immersive et conviviale ! Nos équipes de passionés vous ouvrent les portes de leurs ateliers. Des laboratoires à la production, en passant par le graphisme et jusqu’à nos services commerciaux et à l’expédition des commandes, nos métiers n’auront plus aucun secret pour vous.

Distilleries et Domaines de Provence 479 ZA Les Chalus, 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur Depuis plus d'un siècle, notre distillerie s'attache à capturer l'âme de la Provence dans chacune de ses créations, qu'il s'agisse de notre emblématique apéritif anisé, le pastis grand cru Henri Bardouin, ou du gin artisanal, le gin XII, ou bien l'une de nos liqueurs d'exception… La distillation y est plus qu'un métier, c'est un véritable art transmis de génération en génération.

La Distillerie ouvre ses portes au public sur réservation pour des visites et des ateliers de fabrication de spiritueux. -Autoroute A7 : sortie Avignon sud, puis traverser Apt et suivre RN 100 jusqu’à Forcalquier (42km)

-Autoroute A51 : sortie La Brillanne et suivre RN 100 jusqu’à Forcalquier (11km)

– Parking voiture : 2e portail à gauche, tout en haut de l’impasse.

– Parking autocars : dans l’impasse.

@Marie Géhant pour Distilleries et Domaines de Provence