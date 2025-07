Visite de la distillerie Hoeffler Lobsann

Visite de la distillerie Hoeffler Lobsann mercredi 6 août 2025.

Visite de la distillerie Hoeffler

17 rue des Jardins Lobsann Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-06 14:00:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

Date(s) :

2025-08-06 2025-08-09 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-23 2025-08-27 2025-08-30

Découvrez le processus de fabrication des eaux de vie artisanales, avec la fermentation, la macération, la distillation, le stockage, la mise en bouteille et l’étiquetage. La visite se terminera par une dégustation des produits de la distillerie.

Découvrez le processus de fabrication des eaux de vie artisanales, avec la fermentation, la macération, la distillation, le stockage, la mise en bouteille et l’étiquetage. La visite se terminera par une dégustation des produits de la distillerie. 0 .

17 rue des Jardins Lobsann 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 45 79 distillerie-hoeffler@orange.fr

English :

Discover the artisanal eau de vie production process, including fermentation, maceration, distillation, storage, bottling and labeling. The tour ends with a tasting of the distillery’s products.

German :

Erfahren Sie mehr über den Herstellungsprozess von handwerklich hergestellten Schnäpsen mit Gärung, Mazeration, Destillation, Lagerung, Abfüllung und Etikettierung. Die Besichtigung endet mit einer Verkostung der Produkte der Brennerei.

Italiano :

Scoprite il processo di produzione delle acquaviti tradizionali, tra cui fermentazione, macerazione, distillazione, stoccaggio, imbottigliamento ed etichettatura. La visita si conclude con una degustazione dei prodotti della distilleria.

Espanol :

Conozca el proceso de producción de las aguardientes tradicionales, que incluye la fermentación, la maceración, la destilación, el almacenamiento, el embotellado y el etiquetado. La visita termina con una degustación de los productos de la destilería.

L’événement Visite de la distillerie Hoeffler Lobsann a été mis à jour le 2025-04-12 par Office de tourisme de l’Alsace Verte