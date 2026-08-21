VISITE DE LA DISTILLERIE NEISSON, Distillerie Neisson, 97221 Le Carbet, Le Carbet

Informations pratiques

VISITE DE LA DISTILLERIE NEISSON 19 et 20 septembre Distillerie Neisson, 97221 Le Carbet Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Distillerie Neisson vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur d’un savoir-faire transmis depuis 1932.

Découvrez l’histoire de l’une des dernières distilleries familiales et indépendantes de Martinique, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV). Au fil de votre visite, explorez les différentes étapes de l’élaboration de nos rhums agricoles AOC Martinique, depuis nos champs de canne jusqu’au chai de vieillissement, et partez à la rencontre d’un patrimoine vivant façonné par la passion, la transmission et l’exigence de la qualité.

Nous serons heureux de vous accueillir pour partager avec vous l’histoire, le terroir et les valeurs qui animent notre maison depuis près d’un siècle.

Distillerie Neisson, 97221 Le Carbet le carbet, Morne aux boeufs, RN2 Le Carbet 97221 Quartier Le coin Martinique Martinique +596596780370 https://neisson.com/ https://www.facebook.com/rhumneissonofficiel/;https://www.instagram.com/rhums_neisson/ Première entreprise de Martinique et première distillerie ultramarine labellisée “Entreprise du Patrimoine Vivant”, la distillerie Neisson invite à venir découvrir ses itinéraires de culture ainsi que les procédés d’élaboration de ses rhums AOC. Les JEP sont pour nous une occasion supplémentaire de valoriser ce produit patrimonial et plus particulièrement notre culture, au sens propre comme au figuré. Cette distinction est pour nous un réel honneur et reflète bien notre conception de la transmission, qui par définition part de l’existant pour aller vers l’avenir. Pour cette distillerie restée familiale et indépendante, l’avenir se concrétise dans un souci permanent d’amélioration de son activité, et ce, toujours dans une dynamique d’innovation vertueuse. Le label Entreprise du Patrimoine Vivant permet de distinguer les entreprises ancrées dans leur territoire et détentrices de savoir-faire exceptionnels alliant tradition et innovation. La distillerie Neisson fait partie des 1400 entreprises françaises actuellement labellisées. Arrêt de bus à proximité, parking sur place, accueil des personnes handicapées

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Distillerie Neisson vous ouvre ses portes pour une immersion au cœur d’un savoir-faire transmis depuis 1932.

©JORDAN BEAL