Visite de la distillerie UCVA de Coutras : à la découverte des secrets des métiers du vin ! Coutras – Agence LIBOURNE Coutras

Visite de la distillerie UCVA de Coutras : à la découverte des secrets des métiers du vin ! Mardi 18 novembre, 14h00 Coutras – Agence LIBOURNE Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T14:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, participez à une visite guidée exclusive de l’entreprise UCVA Coutras, une distillerie de renom dédiée à la production de vins de qualité exceptionnelle. Cette visite vous offre une opportunité unique de découvrir les coulisses de la production, du traitement et du contrôle de qualité des vins. Cette expérience vous permettra de voir de près les installations de pointe, rencontrer « les experts de l’ombre », et quels métiers se cachent pour réaliser cett

Coutras – Agence LIBOURNE 33230 Coutras Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526744 »}]

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, participez à une visite guidée exclusive de l’entreprise UCVA Coutras, une distillerie de renom dédiée à la production de vins de qualité exceptionnelle. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier