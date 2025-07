Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot Vire Normandie

Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot

Rue de l’Allière Vire Normandie Calvados

Début : 2025-08-06 15:00:00

fin : 2025-08-13

2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

La fabrique de véritable andouille de Vire, Asselot, propose une visite de son entreprise pour découvrir la fabrication de la célèbre spécialité. Sur réservation

English : Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot

Asselot, the maker of genuine Vire andouille sausages, is offering a tour of its factory to discover how the famous specialty is made. free, no reservation required.

German : Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot

Die Fabrik für echte Andouille de Vire, Asselot, bietet eine Besichtigung ihres Unternehmens an, um die Herstellung der berühmten Spezialität kennenzulernen. Auf Reservierung

Italiano :

Asselot, il produttore di autentiche salsicce andouille di Vire, propone una visita dei suoi locali per scoprire come viene prodotta la famosa specialità. Solo su prenotazione

Espanol :

Asselot, el fabricante de las auténticas salchichas andouille de Vire, propone una visita a sus instalaciones para descubrir cómo se elabora esta famosa especialidad. Sólo con reserva previa

L’événement Visite de la fabrique d’Andouille de Vire Asselot Vire Normandie a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie