Visite de la fabrique de bière au cœur de la bourse du travail Place de la Bourse Troyes

Visite de la fabrique de bière au cœur de la bourse du travail Place de la Bourse Troyes samedi 20 septembre 2025.

Visite de la fabrique de bière au cœur de la bourse du travail 20 et 21 septembre Place de la Bourse Aube

Des groupes de 10 personnes seront pris en charge toutes les 45 minutes. Pour réserver votre créneau, appelez Charly au 07.52.03.75.38.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Au cœur du centre historique de Troyes, découvrez les secrets de fabrication de la bière 3 Brasseurs avec Charly, brasseur au sein de l’établissement. À la fin de la visite, un galopin vous sera offert, et vous pourrez déguster la création de notre brasseur !

Passez également admirer notre superbe fresque, rappelant les nombreuses vies de la Bourse du travail depuis sa construction en 1837. Une œuvre de Jean-Jacques Jolinon et des Passeurs de fresques, à ne pas manquer.

Nous vous recevons toutes les 45 minutes par groupe de 10 personnes, de 10h à 12h15 puis de 14H30 à 16h45, le samedi et le dimanche.

Pour réserver votre créneau, appelez Charly au 07.52.03.75.38

Hâte de vous recevoir les 20 et 21 septembre !

Place de la Bourse Place Jean Jaurès, 10000 Troyes Troyes 10000 Quartier du Vauluisant Aube Grand Est https://restaurants.3brasseurs.com/fr/france-FR/885/3-brasseurs-troyes/details [{« type »: « phone », « value »: « 07.52.03.75.38 »}]

Au cœur du centre historique de Troyes, découvrez les secrets de fabrication de la bière 3 Brasseurs avec Charly, brasseur au sein de l’établissement. À la fin de la visite, un galopin vous sera et à…

© Photographe 3 Brasseurs