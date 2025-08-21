Visite de la fabrique des Flocons Pyrénéens LA BARTHE-DE-NESTE La Barthe-de-Neste

Visite de la fabrique des Flocons Pyrénéens

LA BARTHE-DE-NESTE 16 Grande Rue La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-21 14:30:00

fin : 2025-08-21 15:45:00

2025-08-21

Notre chocolatier — mi-artiste, mi-magicien, 100% gourmand — vous ouvre les portes du labo secret !

Venez découvrir ses trucs, astuces et tours de main, sans avoir besoin de signer un contrat en cacao.

Curieux ? Gourmand ? Ou juste en quête d’une bonne excuse pour sortir de chez vous ?

C’est le moment idéal pour :

– Espionner un pro du chocolat (légalement).

– Apprendre à dompter le chocolat sans le faire brûler.

– Grignoter sous couvert de “dégustation”.

Visite gratuite sur inscription au 05 62 98 82 26.

LA BARTHE-DE-NESTE 16 Grande Rue La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 82 26 les-flocons-pyreneens@orange.fr

English :

Our chocolatier half-artist, half-magician, 100% gourmand opens the doors of his secret lab to you!

Come and discover his tricks of the trade, without having to sign a cocoa contract.

Are you curious? Gourmand? Or just looking for a good excuse to get out of the house?

Now’s the time to :

– Spy on a chocolate pro (legally).

– Learn to tame chocolate without burning it.

– Nibbling under the guise of ?tasting?.

Visit free of charge, registration required: 05 62 98 82 26.

German :

Unser Chocolatier ? halb Künstler, halb Zauberer, 100% Feinschmecker ? öffnet Ihnen die Türen des geheimen Labors!

Kommen Sie und entdecken Sie seine Tricks, Kniffe und Kniffe, ohne einen Kakaovertrag unterschreiben zu müssen.

Sind Sie neugierig ? Ein Feinschmecker? Oder einfach nur auf der Suche nach einer guten Ausrede, um aus dem Haus zu gehen?

Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um :

– Einen Schokoladenprofi ausspionieren (legal).

– Lernen, wie man Schokolade zähmt, ohne sie anbrennen zu lassen.

– Unter dem Deckmantel einer « Verkostung » naschen.

Kostenlose Besichtigung nach Anmeldung unter 05 62 98 82 26.

Italiano :

Il nostro cioccolatiere un po’ artista, un po’ mago, 100% gourmet vi apre le porte del suo laboratorio segreto!

Venite a scoprire i suoi trucchi del mestiere, senza dover firmare un contratto di cacao.

Siete curiosi? Buongustai? O semplicemente cercate una buona scusa per uscire di casa?

Questo è il momento perfetto per:

– Spiare un professionista del cioccolato (legalmente).

– Imparare a domare il cioccolato senza bruciarlo.

– Fare uno spuntino con la scusa di una « degustazione ».

Visita gratuita previa registrazione al numero 05 62 98 82 26.

Espanol :

Nuestro chocolatero, en parte artista, en parte mago y en parte gastrónomo, le abre las puertas de su laboratorio secreto

Venga a descubrir sus trucos sin tener que firmar un contrato de cacao.

¿Es usted curioso? ¿Gourmet? ¿O simplemente busca una buena excusa para salir de casa?

Ahora es el momento perfecto para :

– Espiar a un profesional del chocolate (legalmente).

– Aprender a domar el chocolate sin quemarlo.

– Tomar un tentempié disfrazado de « degustación ».

Visita gratuita previa inscripción en el 05 62 98 82 26.

