Visite de la fabrique du nougat Jonquier Maison Jonquier Ollioules

Visite de la fabrique du nougat Jonquier Samedi 20 septembre, 10h00, 15h00, 17h00 Maison Jonquier Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Amateurs de nougats et de calissons,

La Maison Jonquier vous invite à franchir ses portes pour une découverte de l’univers de la confiserie ! Alliant histoire, culture et gourmandise, cette expérience promet d’être inoubliable.

Rdv à la Maison Jonquier au 16 rue Nationale

3 créneaux possibles :

À 10h : visite en provençal

À 15h : visite des pitchounes

À 17h : visite de la fabrique

Réservations : 04 94 63 20 38

Maison Jonquier 16 rue Nationale, 83190 OLLIOULES Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 63 20 38 »}]

©Service culturel – Mairie d’Ollioules