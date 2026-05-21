Visite de la ferme à Hergnies Hergnies

Hergnies

Visite de la ferme à Hergnies

33 Rue Jean Jaurès Hergnies Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Visite de la Ferme au Foyer de Vie Helios !

Envie d’une parenthèse nature et d’un moment de partage authentique ? Le Foyer de Vie Helios (APEI du Valenciennois Les Papillons Blancs ) vous ouvre grand les portes de sa ferme pédagogique située à Hergnies pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité.

Le mercredi 10 juin 2026, de 14h30 à 16h30, venez vivre une expérience immersive au plus près des animaux. Une sortie idéale pour les petits comme pour les grands curieux !

Au programme de cet après-midi

Découverte du site Une visite guidée au cœur de la ferme.

Le goûter des résidents à plumes et à poils Participez activement au nourrissage des animaux.

Un moment de douceur Initiez-vous au pansage des ânes, une activité tendre et interactive.

Bon à savoir L’expérience est totalement gratuite ! Cependant, pour garantir le bien-être des animaux et le confort de tous, les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Gratuit sur réservation

Visite de la Ferme au Foyer de Vie Helios !

Envie d’une parenthèse nature et d’un moment de partage authentique ? Le Foyer de Vie Helios (APEI du Valenciennois Les Papillons Blancs ) vous ouvre grand les portes de sa ferme pédagogique située à Hergnies pour un après-midi placé sous le signe de la convivialité.

Le mercredi 10 juin 2026, de 14h30 à 16h30, venez vivre une expérience immersive au plus près des animaux. Une sortie idéale pour les petits comme pour les grands curieux !

Au programme de cet après-midi

Découverte du site Une visite guidée au cœur de la ferme.

Le goûter des résidents à plumes et à poils Participez activement au nourrissage des animaux.

Un moment de douceur Initiez-vous au pansage des ânes, une activité tendre et interactive.

Bon à savoir L’expérience est totalement gratuite ! Cependant, pour garantir le bien-être des animaux et le confort de tous, les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Gratuit sur réservation .

33 Rue Jean Jaurès Hergnies 59199 Nord Hauts-de-France slomski-c@apei-val-59.org

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English :

Visit the Farm at Foyer de Vie Helios!

Looking for a natural interlude and a moment of genuine sharing? The Foyer de Vie Helios (APEI du Valenciennois Les Papillons Blancs ) opens the doors of its educational farm in Hergnies for a convivial afternoon.

On Wednesday June 10, 2026, from 2:30 to 4:30 pm, come and enjoy an immersive experience up close to the animals. An ideal outing for young and old alike!

On the program for this afternoon:

Site discovery: a guided tour of the farm.

A snack for the feathered and furry residents: Take an active part in feeding the animals.

A moment of gentleness: Initiate yourself to donkey grooming, a tender and interactive activity.

Good to know: The experience is totally free! However, to ensure the well-being of the animals and the comfort of all, places are limited and registration is compulsory.

Free with reservation

L’événement Visite de la ferme à Hergnies Hergnies a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Valenciennes