Visite de la Ferme à Poulaines Poulaines

Visite de la Ferme à Poulaines
7 Rue du Plessis Doré Poulaines Indre
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-02-28
Le salon de l’agriculture s’invite à la ferme du Plessis Doré à Poulaines chez Didier AUGER et Marie-Thérèse JAMBUT. Visite de la ferme, agriculture et culture au milieu des animaux de 14h à 17h. .
7 Rue du Plessis Doré Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 7 82 10 59 29 lafermeduplessisdore@free.fr
English :
Farm visit at Poulaines
