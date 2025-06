Visite de la ferme « A Tout Bout de Champ » – Saint-Georges-sur-Erve 28 juin 2025 10:00

Mayenne

Visite de la ferme « A Tout Bout de Champ » La Giraudière Saint-Georges-sur-Erve Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-05

La ferme « A Tout Bout de Champ » ouvre ses portes !

Du 27 juin au 12 juillet 2025, les Coëvrons accueillent le camp d’été Alterfixe !

Ce dispositif nourrit l’ambition de faire se rencontrer les futurs agriculteurs et agricultrices du territoire afin de mûrir leur projet d’installation en agriculture et de découvrir les différents territoires mayennais.

Dans ce cadre, la ferme À Tout Bout de Champ ouvre ses portes à toutes et tous et vous accueille le samedi 28 juin et le samedi 5 juillet pour une visite guidée de son exploitation.

Gratuit. .

La Giraudière

Saint-Georges-sur-Erve 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 7 81 55 55 40 ciap53.acc@gmail.com

English :

The « A Tout Bout de Champ » farm opens its doors!

German :

Der Bauernhof « A Tout Bout de Champ » öffnet seine Türen!

Italiano :

La fattoria « A Tout Bout de Champ » apre le sue porte!

Espanol :

¡La granja « A Tout Bout de Champ » abre sus puertas!

L’événement Visite de la ferme « A Tout Bout de Champ » Saint-Georges-sur-Erve a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons