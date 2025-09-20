Visite de la ferme acadienne n°6 Ferme acadienne Archigny

Visite de la ferme acadienne n°6 20 et 21 septembre Ferme acadienne Vienne

Gratuit.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’histoire de l’Acadie et des acadiens en Acadie et en Poitou à travers un diaporama, un film et une carte interactive disponibles tout au long de votre visite !

Ferme acadienne Les Huit Maisons, 86210 Archigny Archigny 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine La Ferme Acadienne est située sur la commune d’Archigny.

Située à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Poitiers, sur la rive droite de la Vienne, la Ligne Acadienne s’étend sur la route de Monthoiron à La Puye.

En 1775, 58 fermes sont construites par le marquis Pérusse Des Cars sur les 150 prévues. Des meneurs poussent les familles à la révolte – les titres de propriété promis ne sont toujours pas délivrés aux familles – et les Acadiens refusent de continuer le travail. Les fermes abandonnées seront redistribuées entre les familles restantes ou données en dot en cas de mariage entre les Acadiens et les gens de la région. Les familles acadiennes installées alors en Poitou ont, pour la plupart, fait souche dans la région. Il en reste 36 encore aujourd’hui.

