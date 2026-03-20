Visite de la ferme Ametzalde (fromage de brebis Ossau Iraty, miel et charcuterie BIO). Sur réservation Maison Erramioenea Lasse

Visite de la ferme Ametzalde (fromage de brebis Ossau Iraty, miel et charcuterie BIO). Sur réservation

Maison Erramioenea 2131 chemin de Mispira Lasse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Accueil dans la cour. Présentation de l’historique de la ferme et de son évolution. Explication de nos différents Labels BIO, Idoki et AOP Ossau-Iraty. Visite des bâtiments de l’exploitation. Rencontre avec les animaux. Suivi du parcours du lait de la salle de traite à la salle d’affinage avec explication de la recette du fromage (pas de transformation en direct, nos brebis ne produisent pas de lait durant l’été). Dégustation de nos fromages. Questions diverses. Possibilité d’achat dans notre petite boutique. Nous avons le plaisir de vous accueillir à la ferme deux après-midi par semaine pour une visite guidée, pensez à réserver. .

Maison Erramioenea 2131 chemin de Mispira Lasse 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 94 19 97 ferme.ametzalde@gmail.com

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L’événement Visite de la ferme Ametzalde (fromage de brebis Ossau Iraty, miel et charcuterie BIO). Sur réservation Lasse a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Pays Basque