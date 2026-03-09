Visite de la ferme Aromabeille De Ferme en Ferme 2026 AROMABEILLE Bourg-de-Péage

Visite de la ferme Aromabeille De Ferme en Ferme 2026

AROMABEILLE 1295 Allée du Limousin Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Ruche pédagogique, miels, pollen, propolis et dérivés (nougats, berlingots), lavande.

Atelier participatif sur le rôle des pollinisateurs dans notre alimentation et jeu des labels.

AROMABEILLE 1295 Allée du Limousin Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 21 82 84 corine.lafrogne@orange.fr

English :

Educational beehive, honeys, pollen, propolis and derivatives (nougats, berlingots), lavender.

Participatory workshop on the role of pollinators in our diet and label game.

