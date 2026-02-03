Visite de la ferme aux escargots de Ferme en Ferme La Ferme aux escargots Albon
Visite de la ferme aux escargots de Ferme en Ferme La Ferme aux escargots Albon samedi 25 avril 2026.
Visite de la ferme aux escargots de Ferme en Ferme
La Ferme aux escargots 967 rue de la Thine Albon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
De la reproduction à l’assiette, venez découvrir l’héliciculture bio et ses cosmétiques ! Animation spéciale autour de l’eau présentation du cycle de l’eau utilisé à la ferme. Assiette d’escargot à 12€
.
La Ferme aux escargots 967 rue de la Thine Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 29 00 18 patrice@lafermeauxescargots.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From breeding to the plate, come and discover organic heliciculture and its cosmetics! Special water animation: presentation of the water cycle used on the farm. Snail platter at 12?
L’événement Visite de la ferme aux escargots de Ferme en Ferme Albon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche