Visite de la ferme aux escargots de Ferme en Ferme La Ferme aux escargots Albon

Visite de la ferme aux escargots de Ferme en Ferme

La Ferme aux escargots 967 rue de la Thine Albon Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

De la reproduction à l’assiette, venez découvrir l’héliciculture bio et ses cosmétiques ! Animation spéciale autour de l’eau présentation du cycle de l’eau utilisé à la ferme. Assiette d’escargot à 12€

La Ferme aux escargots 967 rue de la Thine Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 29 00 18 patrice@lafermeauxescargots.com

From breeding to the plate, come and discover organic heliciculture and its cosmetics! Special water animation: presentation of the water cycle used on the farm. Snail platter at 12?

