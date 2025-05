Visite de la ferme – Bois-Héroult, 20 mai 2025 15:00, Bois-Héroult.

La Ferme de la Quesne à Bois Héroult propose des visites de la ferme avec dégustation de fromages. Une expérience enrichissante et très gourmande !

Découvrez les étapes essentielles de la production, du pâturage aux fromages, pendant que vous dégustez les différentes recettes de fromage de La Quesne, accompagnées par un verre de bière et un verre de cidre de La Ferm’Entente.

Durée 1:30

L’atelier est participatif et convivial. Les participants recevront une fiche de dégustation et une rue des arômes sera disponible pour la consultation. Les invités seront invités à remplir leurs fiches de dégustation, à commenter et à décrire les produits dégustés.

Nous guiderons les participants à travers les étapes essentielles de la production – Les cultures et comment le fromage est influencé par l’alimentation des animaux.- La traite et le lait.- Les étapes de la transformation.- L’affinage.

L’atelier sera animé par Monica Herrera (gastronome spécialisée dans la communication alimentaire) et Stéphane Lefébure (agriculteur fromager). Ils vous feront découvrir les secrets de la production et de la dégustation du fromage dans une ambiance conviviale et interactive.

Réservation obligatoire

Chemin de la Quesne

Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 10 83 35 evenements@fermedelaquesne.fr

English : Visite de la ferme

Ferme de la Quesne in Bois Héroult offers farm tours with cheese tasting. An enriching and delicious experience!

Discover the essential stages of production, from pasture to cheese, while you taste the different cheese recipes from La Quesne, accompanied by a glass of beer and a glass of cider from La Ferm’Entente.

Duration: 1:30

The workshop is participatory and convivial. Participants will receive a tasting sheet, and an aroma street will be available for consultation. Guests will be invited to fill in their tasting sheets, commenting on and describing the products they have tasted.

We’ll guide participants through the essential stages of production:- Crops and how cheese is influenced by animal feed;- Milking and milk;- Processing stages;- Maturation.

The workshop will be led by Monica Herrera (gastronome specialized in food communication) and Stéphane Lefébure (cheese farmer). They’ll help you discover the secrets of cheese production and tasting in a friendly, interactive atmosphere.

Reservations required

German :

Die Ferme de la Quesne in Bois Héroult bietet Bauernhofbesuche mit Käseverkostung an. Eine bereichernde und sehr leckere Erfahrung!

Lernen Sie die wichtigsten Produktionsschritte von der Weide bis zum Käse kennen, während Sie die verschiedenen Käserezepte von La Quesne probieren, begleitet von einem Glas Bier und einem Glas Cidre von La Ferm’Entente.

Dauer: 1:30

Der Workshop ist partizipativ und gesellig. Die Teilnehmer erhalten eine Verkostungskarte und eine Aromastraße steht zum Nachschlagen zur Verfügung. Die Gäste werden aufgefordert, ihre Verkostungskarten auszufüllen und die verkosteten Produkte zu kommentieren und zu beschreiben.

Wir werden die Teilnehmer durch die wichtigsten Produktionsschritte führen:- Der Anbau und wie der Käse durch die Fütterung der Tiere beeinflusst wird.- Das Melken und die Milch.- Die Verarbeitungsschritte.- Die Reifung.

Der Workshop wird von Monica Herrera (Gastronomin mit Spezialisierung auf Lebensmittelkommunikation) und Stéphane Lefébure (Landwirt und Käser) geleitet. Sie werden Sie in einer freundlichen und interaktiven Atmosphäre in die Geheimnisse der Käseherstellung und -verkostung einweihen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

La Ferme de la Quesne a Bois Héroult offre visite alla fattoria e degustazioni di formaggi. Si tratta di un’esperienza arricchente e di sicuro successo!

Scoprite le fasi essenziali della produzione, dal pascolo al formaggio, mentre assaggiate le diverse ricette di formaggio de La Quesne, accompagnate da un bicchiere di birra e da un bicchiere di sidro de La Ferm’Entente.

Durata: 1:30

Il laboratorio è partecipativo e conviviale. I partecipanti riceveranno una scheda di degustazione e una via dei sapori sarà disponibile per la consultazione. Gli ospiti saranno invitati a compilare le schede di degustazione, commentando e descrivendo i prodotti assaggiati.

I partecipanti saranno guidati attraverso le fasi essenziali della produzione: le colture e l’influenza del formaggio sull’alimentazione animale; la mungitura e il latte; le fasi di lavorazione; la stagionatura.

Il laboratorio sarà condotto da Monica Herrera (gastronoma specializzata in comunicazione alimentare) e Stéphane Lefébure (casaro). Vi aiuteranno a scoprire i segreti della produzione e della degustazione del formaggio in un’atmosfera amichevole e interattiva.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

La Ferme de la Quesne, en Bois Héroult, ofrece visitas a la granja y degustaciones de queso. Una experiencia enriquecedora que le encantará

Descubra las etapas esenciales de la producción, del pasto al queso, mientras degusta las diferentes recetas de queso de La Quesne, acompañado de un vaso de cerveza y una copa de sidra de La Ferm’Entente.

Duración: 1:30

El taller es participativo y convivial. Los participantes recibirán una ficha de degustación y se podrá consultar una calle de sabores. Se invitará a los asistentes a rellenar sus fichas de cata, comentando y describiendo los productos que hayan degustado.

Guiaremos a los participantes a través de las etapas esenciales de la producción:- Los cultivos y cómo influye la alimentación animal en el queso;- El ordeño y la leche;- Las etapas de transformación;- La maduración.

El taller estará dirigido por Mónica Herrera (gastrónoma especializada en comunicación alimentaria) y Stéphane Lefébure (quesero). Le ayudarán a descubrir los secretos de la producción y degustación de quesos en un ambiente agradable e interactivo.

Reserva obligatoria

