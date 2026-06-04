Visite de la ferme Burgubu GAEC Burgubu Roquiague
Visite de la ferme Burgubu GAEC Burgubu Roquiague mardi 7 juillet 2026.
Roquiague
Visite de la ferme Burgubu
GAEC Burgubu 610 route de Barcus Roquiague Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-07-07 11:00:00
Date(s) :
2026-07-07
La ferme Burgubu vous ouvre ses portes à Roquiague.
La propriétaire vous propose la visite de sa bergerie avec les brebis et la salle de traite. Elle vous expliquera tout le fonctionnement de la fromagerie puis le côté stabulation des vaches. Pour finir, des photos de la transformation vous seront présentées avec une visibilité sur la salle de fabrication. Une dégustation des produits se fera dans l’espace de vente. Un vrai moment de convivialité et de partage à faire en famille ou entre amis. Sur inscription à l’office de tourisme. .
GAEC Burgubu 610 route de Barcus Roquiague 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Visite de la ferme Burgubu
L’événement Visite de la ferme Burgubu Roquiague a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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