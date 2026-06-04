Visite de la ferme Burgubu GAEC Burgubu Roquiague

Roquiague

Visite de la ferme Burgubu

GAEC Burgubu 610 route de Barcus Roquiague Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-07-07 11:00:00

Date(s) :

2026-07-07

La ferme Burgubu vous ouvre ses portes à Roquiague.

La propriétaire vous propose la visite de sa bergerie avec les brebis et la salle de traite. Elle vous expliquera tout le fonctionnement de la fromagerie puis le côté stabulation des vaches. Pour finir, des photos de la transformation vous seront présentées avec une visibilité sur la salle de fabrication. Une dégustation des produits se fera dans l’espace de vente. Un vrai moment de convivialité et de partage à faire en famille ou entre amis. Sur inscription à l’office de tourisme. .

GAEC Burgubu 610 route de Barcus Roquiague 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Visite de la ferme Burgubu

L’événement Visite de la ferme Burgubu Roquiague a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque