Visite de la ferme d’antan pour un plongeon en 1900 ! La Ferme d’Antan Mandres-la-Côte

Visite de la ferme d’antan pour un plongeon en 1900 ! Dimanche 21 septembre, 15h00 La Ferme d’Antan Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La visite de l’écomusée « La Ferme d’Antan » permet de se plonger dans le quotidien de nos aînés et de retrouver le monde rural haut-marnais d’autrefois…

Grâce au travail passionné de Claude et Thérèse Roze, fondateurs, collectionneurs et guides de ce lieu dédié à la mémoire de notre département, nos racines sont préservées !

Au fil des pièces, des collections impressionnantes racontent non seulement la vie des paysans, mais également le savoir-faire des artisans et les services comme la Poste et la SNCF. Voyez la lavandière, le charron, le garagiste, le cantonnier, le bourrelier, le tailleur de pierre ou le coutelier… Certains métiers existent encore et se sont adaptés à l’évolution, tandis que d’autres ont disparu.

Pour réveiller votre âme d’enfant et plonger dans le souvenir de vos grands-parents, faites un bond dans le temps !

La Ferme d’Antan 4 rue de Normandie, 52800 Mandres-la-Côte Mandres-la-Côte 52800 Haute-Marne Grand Est 06 86 94 72 77 http://www.ferme-antan.fr Installée dans une ferme haut-marnaise traditionnelle, la « Ferme d’Antan » est un lieu dédié à la vie rurale d’autrefois. Bâtie en 1831, elle est organisée en trois travées, avec des espaces autrefois attribués à l’habitation des hommes, au logement des gros animaux et à une grange servant au stockage du fourrage et des grains. Les objets présentés datent de la fin de la Révolution française jusqu’au début de la mécanisation agricole.

Avec 900 m² d’exposition répartis sur 10 espaces, la Ferme d’Antan surprend et ravit les visiteurs…

