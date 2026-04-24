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Visite de la ferme de Cavelande Ferme de Cavelande Cresseveuille

Visite de la ferme de Cavelande Ferme de Cavelande Cresseveuille dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Ferme de Cavelande

Adresse : Caudemuche

Ville : 14430 Cresseveuille

Département : Calvados

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Cresseveuille

Visite de la ferme de Cavelande

Ferme de Cavelande Caudemuche Cresseveuille Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Visitez cette ferme cidricole certifiée Agriculture Biologique et profitez d’un échange convivial avec le producteur autour de son savoir-faire et des traditions.
Sur réservation, places limitées.
Visitez cette ferme cidricole certifiée Agriculture Biologique et profitez d’un échange convivial avec le producteur autour de son savoir-faire et des traditions.

Sur réservation, places limitées.   .

Ferme de Cavelande Caudemuche Cresseveuille 14430 Calvados Normandie +33 6 48 97 43 81 

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English : Visite de la ferme de Cavelande

Visit this certified organic cider farm and enjoy a friendly chat with the producer about his know-how and traditions.
Places are limited and must be booked in advance.

L’événement Visite de la ferme de Cavelande Cresseveuille a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Normandie Pays d’Auge

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