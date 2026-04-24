Visite de la ferme de Cavelande Ferme de Cavelande Cresseveuille
Visite de la ferme de Cavelande Ferme de Cavelande Cresseveuille dimanche 5 juillet 2026.
Cresseveuille
Visite de la ferme de Cavelande
Ferme de Cavelande Caudemuche Cresseveuille Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Visitez cette ferme cidricole certifiée Agriculture Biologique et profitez d’un échange convivial avec le producteur autour de son savoir-faire et des traditions.
Sur réservation, places limitées.
Visitez cette ferme cidricole certifiée Agriculture Biologique et profitez d’un échange convivial avec le producteur autour de son savoir-faire et des traditions.
Sur réservation, places limitées. .
Ferme de Cavelande Caudemuche Cresseveuille 14430 Calvados Normandie +33 6 48 97 43 81
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English : Visite de la ferme de Cavelande
Visit this certified organic cider farm and enjoy a friendly chat with the producer about his know-how and traditions.
Places are limited and must be booked in advance.
L’événement Visite de la ferme de Cavelande Cresseveuille a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Normandie Pays d’Auge