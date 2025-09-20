Visite de la Ferme de Clastre Ferme de Clastre Sainte-Eulalie

Participation au Chapeau, libre et responsable !

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T17:+

Visite libre de la Ferme de Clastre à l’occasion des JEP.

Visite contée et chantée par Elodie Blanc, historienne, conteuse et guide-conférencière les samedi et dimanche à 15h.

Ferme de Clastre 07510 Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie 07510 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes https://www.liger-ardeche.org https://m.facebook.com/LigerAssociation/ Le Ferme de Clastre est une ancienne ferme monastique vendue comme bien national après la révolution.

Après 3 ans de chantier de restauration, ce lieu, habité depuis mille ans, peut désormais être visité dans son intégralité.

Le site possède un jardin ethnobotanique dans la prairie attenante. Village de Sainte-Eulalie, à côté de l’Eglise, parking sur la place du village

© C.BRIERE