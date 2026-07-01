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AGENDA · Douarnenez

Visite de la ferme de Korn ar c’hoat Lieu-dit Korn ar c’hoad Douarnenez

jeudi 30 juillet 2026 · Lieu-dit Korn ar c'hoad · Douarnenez

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Lieu-dit Korn ar c'hoad
Adresse
Ferme de Korn ar c'hoat
Ville
29100 Douarnenez
Département
Finistère
Tarif

Douarnenez

Visite de la ferme de Korn ar c’hoat

Lieu-dit Korn ar c’hoad Ferme de Korn ar c’hoat Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Exploitation familiale de 7 hectares dont 2 hectares de maraîchage. Une trentaine de variétés de légumes sont produits, en plein champ et sous abri, et vendus sur le marché de Douarnenez. Se trouve également sur la ferme une activité de vente de plants de fleurs et de plants de légumes à partir du printemps jusqu’en début d’été. Ainsi qu’une production de fleurs coupées pour la confection de bouquets.   .

Lieu-dit Korn ar c’hoad Ferme de Korn ar c’hoat Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 38 41 34 67 

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English :

L’événement Visite de la ferme de Korn ar c’hoat Douarnenez a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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