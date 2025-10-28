Visite de la ferme de la Bonnellerie Route des Belletières Chalandray

Visite de la ferme de la Bonnellerie Route des Belletières Chalandray mardi 28 octobre 2025.

Visite de la ferme de la Bonnellerie

Route des Belletières Ferme de la Bonnellerie Chalandray Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-28

Partez pour un après-midi découverte des fromages de l’élevage caprin de la ferme de la Bonnellerie. Découverte des chèvres du Poitou et de la ferme suivie d’une dégustation avec accord vin et fromage.

Partez pour un après-midi découverte des fromages de l’élevage caprin de la ferme de la Bonnellerie. Découverte des chèvres du Poitou et de la ferme suivie d’une dégustation avec accord vin et fromage. .

Route des Belletières Ferme de la Bonnellerie Chalandray 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite de la ferme de la Bonnellerie

Join us for an afternoon of cheese discovery at the ferme de la Bonnellerie goat farm. Discover the Poitou goats and the farm, followed by a wine and cheese tasting.

German : Visite de la ferme de la Bonnellerie

Machen Sie sich auf zu einem Nachmittag, an dem Sie die Käsesorten der Ziegenfarm Ferme de la Bonnellerie kennenlernen. Entdecken Sie die Poitou-Ziegen und den Bauernhof, gefolgt von einer Wein- und Käseverkostung.

Italiano :

Unitevi a noi per un pomeriggio di degustazione di formaggi presso l’azienda caprina ferme de la Bonnellerie. Scoprite le capre del Poitou e la fattoria, seguite da una degustazione di vini e formaggi.

Espanol : Visite de la ferme de la Bonnellerie

Acompáñenos en una tarde de degustación de quesos en la granja de cabras de la Bonnellerie. Descubra las cabras de Poitou y la granja, seguido de una degustación de vinos y quesos.

L’événement Visite de la ferme de la Bonnellerie Chalandray a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme du Haut-Poitou