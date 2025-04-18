Visite de la ferme de la fruitière Ferme de la fruitière Saint-Pierre

Visite de la ferme de la fruitière Ferme de la fruitière Saint-Pierre vendredi 22 août 2025.

Visite de la ferme de la fruitière

Ferme de la fruitière 31 Grande Rue Saint-Pierre Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22 15:00:00

fin : 2025-08-22 16:30:00

Date(s) :

2025-08-22 2025-08-29

Visite guidée et dégustation à la ferme de la Fruitière à Saint Pierre à 15h00, sur réservation obligatoire à l’office de tourisme à Saint-Laurent en Grandvaux au plus tard la veille.

Venez découvrir notre élevage et voir les animaux pour comprendre le fonctionnement d’une ferme.

Nos amis les animaux ne sont pas acceptés pour la visite. .

Ferme de la fruitière 31 Grande Rue Saint-Pierre 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25

English : Visite de la ferme de la fruitière

German : Visite de la ferme de la fruitière

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la ferme de la fruitière Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-07-15 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX