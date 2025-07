Visite de la ferme de Lanvern Plonéour Lanvern Plonéour-Lanvern

Plonéour Lanvern, Finistère

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11 11:30:00

2025-07-11

Venez avec vos enfants ou petits enfants, découvrir, nourrir, toucher nos animaux de la ferme et même faire une balade à poney.

À partir de 2 ans.

Sur réservation par SMS au 06 62 51 93 43

Prévoir chaussures fermées ou bottes et casque de vélo pour ceux qui ont, sinon on prête les casques.

20€/enfant .

Plonéour Lanvern, 29720 Finistère Bretagne, +33 6 62 51 93 43

