Visite de la ferme des Grailhes Aguessac

Ferme des Grailhes Aguessac Aveyron

Découverte d’un élevage agropastoral de brebis laitières !

Laurence et Baptiste vous accueillent pour 2h de visite sur leur ferme où ils élèvent des brebis et produisent des céréales à partir de semences anciennes (blé de Touzelle, Rouge de Bordeaux, Khorasan …).

Venez découvrir le fonctionnement de leur ferme à deux pas de Millau et des Gorges du Tarn !

Gratuit, tout public.

Rendez-vous 17h à la Ferme de Grailhes à Aguessac (12). Sur l’A75, prendre sortie 44.1 vers Aguessac, rdv sur le parking de la ferme.

Réservation obligatoire 04 66 48 31 23 .

Ferme des Grailhes Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 4 66 48 31 23 contact@causses-et-cevennes.fr

English :

Discover an agro-pastoral dairy ewe farm!

German :

Entdeckung einer agropastoralen Zucht von Milchschafen!

Italiano :

Scoprite un’azienda agro-pastorale di pecore da latte!

Espanol :

¡Descubra una granja agropastoral de ovejas lecheras!

