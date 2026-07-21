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AGENDA · Aguessac

Visite de la ferme des Grailhes Aguessac

vendredi 28 août 2026 · Aguessac

Visite de la ferme des Grailhes Aguessac

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Adresse
Ferme des Grailhes
Ville
12520 Aguessac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Aguessac

Visite de la ferme des Grailhes

Ferme des Grailhes Aguessac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Découverte d’un élevage agropastoral de brebis laitières !
Laurence et Baptiste vous accueillent pour 2h de visite sur leur ferme où ils élèvent des brebis et produisent des céréales à partir de semences anciennes (blé de Touzelle, Rouge de Bordeaux, Khorasan …).
Venez découvrir le fonctionnement de leur ferme à deux pas de Millau et des Gorges du Tarn !
Gratuit, tout public.
Chiens non autorisés.
Réservation obligatoire
Rendez-vous 17h à la Ferme de Grailhes à Aguessac (12). Sur l’A75, prendre sortie 44.1 vers Aguessac, rdv sur le parking de la ferme.
Réservation obligatoire 04 66 48 31 23   .

Ferme des Grailhes Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 4 66 48 31 23  contact@causses-et-cevennes.fr

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English :

Discover an agro-pastoral dairy ewe farm!

L’événement Visite de la ferme des Grailhes Aguessac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)