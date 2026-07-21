Visite de la ferme des Grailhes Aguessac
vendredi 28 août 2026 · Aguessac
Informations pratiques
Aguessac
Visite de la ferme des Grailhes
Ferme des Grailhes Aguessac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Découverte d’un élevage agropastoral de brebis laitières !
Laurence et Baptiste vous accueillent pour 2h de visite sur leur ferme où ils élèvent des brebis et produisent des céréales à partir de semences anciennes (blé de Touzelle, Rouge de Bordeaux, Khorasan …).
Venez découvrir le fonctionnement de leur ferme à deux pas de Millau et des Gorges du Tarn !
Gratuit, tout public.
Chiens non autorisés.
Réservation obligatoire
Rendez-vous 17h à la Ferme de Grailhes à Aguessac (12). Sur l’A75, prendre sortie 44.1 vers Aguessac, rdv sur le parking de la ferme.
Réservation obligatoire 04 66 48 31 23 .
Ferme des Grailhes Aguessac 12520 Aveyron Occitanie +33 4 66 48 31 23 contact@causses-et-cevennes.fr
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English :
Discover an agro-pastoral dairy ewe farm!
L’événement Visite de la ferme des Grailhes Aguessac a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)