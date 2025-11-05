Visite de la ferme des P’tits Brillet Saint Michel et Chanveaux Maison de l’alimentation itinérante Ombrée d’Anjou

Visite de la ferme des P’tits Brillet Saint Michel et Chanveaux

Maison de l’alimentation itinérante La Croix Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Visitez la ferme des P’tits Brillet et asistez à la traite, suivi d’une dégustation de fromages. Le mercredi 5 novembre 2025 à 15h à Saint Michel et Chanveaux.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

Maison de l’alimentation itinérante La Croix Ombrée d’Anjou 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 72 50 35 91

English :

Visit the P’tits Brillet farm and watch milking, followed by a cheese tasting. Wednesday, November 5, 2025 at 3pm in Saint Michel et Chanveaux.

German :

Besuchen Sie den Bauernhof der P’tits Brillet und assistieren Sie beim Melken, gefolgt von einer Käseverkostung. Am Mittwoch, den 5. November 2025 um 15 Uhr in Saint Michel et Chanveaux.

Italiano :

Visita alla fattoria P’tits Brillet e osservazione della mungitura, seguita da una degustazione di formaggi. Mercoledì 5 novembre 2025 alle 15.00 a Saint Michel et Chanveaux.

Espanol :

Visita a la granja P’tits Brillet y asiste al ordeño, seguido de una degustación de quesos. Miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 15:00 h en Saint Michel et Chanveaux.

L’événement Visite de la ferme des P’tits Brillet Saint Michel et Chanveaux Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Anjou bleu