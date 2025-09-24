Visite de la ferme des Tourbières Saint-Germer-de-Fly

5 Route de Bretel Saint-Germer-de-Fly Oise

Nous avons le plaisir de vous annoncer la prochaine journée Agriculture bio et biodiversité qui se déroulera le mercredi 24 septembre à Saint-Germer-de-Fly (60).

L’objectif de cet évènement est de montrer aux habitants que les pratiques agricoles herbagères et bio sont des leviers efficaces pour contribuer à la préservation de l’environnement !

Visite d’une ferme bio, engagée pour la biodiversité ! 14h à la Ferme des Tourbières à Saint-Germer-de-Fly

Programme

Balade naturaliste pour observer la flore locale, les petits animaux discrets et comprendre les paysages.

Ateliers ludiques et animations pour toute la famille.

Gratuit, sur inscription. Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés.

Rendez-vous chez Romain Roscouët, Ferme des Tourbières, 5 rue de Brétel 60850 Saint-Germer-de-Fly

INSCRIPTION AUPRÈS DE BIO EN HAUTS-DE-FRANCE au 06 75 57 71 79 ou par mail c.roche@bio-hdf.fr .

5 Route de Bretel Saint-Germer-de-Fly 60850 Oise Hauts-de-France +33 6 75 57 71 79 c.roche@bio-hdf.fr

