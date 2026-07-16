Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis Ferme du Loterot Cahagnes
jeudi 16 juillet 2026 · Ferme du Loterot · Cahagnes
Informations pratiques
Cahagnes
Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis
Ferme du Loterot 387 route de la liberté Cahagnes Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Visite de l’atelier du liquoriste tous les jeudis
Tous les jeudis, découvrez l’atelier de fabrication de la célèbre Crème de Calvados® et de cocktails au Calvados, une version moderne de ce savoir-faire normand.
Pendant la visite, plongez dans l’histoire de la Ferme du Loterot, de l’agriculture traditionnelle à l’activité touristique, et de la pomme jusqu’à l’atelier de liqueurs.
Pour conclure votre visite, profitez d’une dégustation dans la boutique de produits du terroir.
https://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/la-creme-de-calvados-une-creation-familiale/ .
Ferme du Loterot 387 route de la liberté Cahagnes 14240 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 27
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English : Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis
Tour of the liqueur-maker’s workshop every Thursday
L’événement Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis Cahagnes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie