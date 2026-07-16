Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis Ferme du Loterot Cahagnes

Informations pratiques

Cahagnes

Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis

Ferme du Loterot 387 route de la liberté Cahagnes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite de l’atelier du liquoriste tous les jeudis

Tous les jeudis, découvrez l’atelier de fabrication de la célèbre Crème de Calvados® et de cocktails au Calvados, une version moderne de ce savoir-faire normand.

Pendant la visite, plongez dans l’histoire de la Ferme du Loterot, de l’agriculture traditionnelle à l’activité touristique, et de la pomme jusqu’à l’atelier de liqueurs.

Pour conclure votre visite, profitez d’une dégustation dans la boutique de produits du terroir.

https://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/la-creme-de-calvados-une-creation-familiale/ .

Ferme du Loterot 387 route de la liberté Cahagnes 14240 Calvados Normandie +33 2 31 77 57 27

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English : Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis

Tour of the liqueur-maker’s workshop every Thursday

L’événement Visite de la Ferme du Loterot à Cahagnes tous les jeudis Cahagnes a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie