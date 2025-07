Visite de la ferme en tracteur remorque Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère

Visite de la ferme en tracteur remorque Clos Fougères, la face cachée du fruit Châteauneuf-sur-Isère mercredi 16 juillet 2025.

Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfants de 3 à 11 ans

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-08-20

2025-07-16

Venez découvrir notre ferme familiale située en Drôme des Collines, à bord de notre atypique tracteur remorque !

Cette balade s’achèvera par une dégustation de nos produits dans notre boutique à la ferme…

Clos Fougères, la face cachée du fruit 265 Route de Fougères Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 80 94 info@closfougeres.com

English :

Come and discover our family farm located in Drôme des Collines, on board our atypical tractor-trailer!

This trip will end with a tasting of our products in our farm shop…

German :

Entdecken Sie unseren Familienbauernhof in der Region Drôme des Collines an Bord unseres untypischen Traktoranhängers!

Diese Fahrt endet mit einer Verkostung unserer Produkte in unserem Hofladen…

Italiano :

Venite a scoprire la nostra azienda agricola familiare nella regione della Drôme des Collines, a bordo del nostro insolito trattore-rimorchio!

La visita si concluderà con una degustazione dei nostri prodotti nel nostro spaccio aziendale…

Espanol :

Venga a descubrir nuestra granja familiar en la región de Drôme des Collines, a bordo de nuestro peculiar tractor-remolque

La visita terminará con una degustación de nuestros productos en la tienda de la granja…

