Visite de la ferme et Bingo Bio – La Gorronnière Montflours, 31 mai 2025 15:00, Montflours.

Mayenne

Visite de la ferme et Bingo Bio La Gorronnière Ferme des Radis & Co Montflours Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 15:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Visite de la Ferme des Radis & Co et Bingo Bio !

Venez participer au BINGO BIO de la ferme des Radis & Co dans une ambiance plus ou moins fidèle à la tradition de ce jeu ancestral. De nombreux lots seront à gagner.

Au programme

– 15 h Visite de la ferme

– 18h soirée BINGO

– 20h Musique avec buvette et petite restauration

Réservation obligatoire pour le bingo .

La Gorronnière Ferme des Radis & Co

Montflours 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 9 50 10 91 58 radis.et.compagnie@gmail.com

English :

Visit the Ferme des Radis & Co and enjoy organic bingo!

German :

Besuch der « Ferme des Radis & Co » und Bio-Bingo!

Italiano :

Visitate la fattoria Radish & Co e giocate alla tombola biologica!

Espanol :

Visite la granja Radish & Co y juegue al bingo ecológico

