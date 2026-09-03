Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées Ferme des Eschourdes Donzacq

Informations pratiques

Donzacq

Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées

Ferme des Eschourdes 371 chemin de Lalanne Donzacq Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:00:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Nous vous accueillons à la ferme et vous proposons une visite de la ferme ainsi que des explications sur notre métier.

A la suite de la visite, nous vous proposons une dégustation d’une assiette de Foie gras cuisson plancha accompagnée de pêches flambées à l’Armagnac, le tout accompagné d’un verre

Nous vous accueillons à la ferme et vous proposons une visite de la ferme ainsi que des explications sur notre métier.

A la suite de la visite, nous vous proposons une dégustation d’une assiette de Foie gras cuisson plancha accompagnée de pêches flambées à l’Armagnac, le tout accompagné d’un verre de vin des landes. .

Ferme des Eschourdes 371 chemin de Lalanne Donzacq 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 93 60 11 eschourdes.ferme@orange.fr

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English : Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées

We welcome you to the farm and offer a tour of the farm along with an explanation of our work.

Following the tour, we invite you to enjoy a tasting of a plate of foie gras cooked on a plancha, served with peaches flambéed with Armagnac, all accompanied by a glass of

L’événement Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées Donzacq a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse