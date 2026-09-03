Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées Ferme des Eschourdes Donzacq
jeudi 8 octobre 2026 · Ferme des Eschourdes · Donzacq
Informations pratiques
Donzacq
Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées
Ferme des Eschourdes 371 chemin de Lalanne Donzacq Landes
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 10:00:00
fin : 2026-10-08 12:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Nous vous accueillons à la ferme et vous proposons une visite de la ferme ainsi que des explications sur notre métier.
A la suite de la visite, nous vous proposons une dégustation d’une assiette de Foie gras cuisson plancha accompagnée de pêches flambées à l’Armagnac, le tout accompagné d’un verre
Nous vous accueillons à la ferme et vous proposons une visite de la ferme ainsi que des explications sur notre métier.
A la suite de la visite, nous vous proposons une dégustation d’une assiette de Foie gras cuisson plancha accompagnée de pêches flambées à l’Armagnac, le tout accompagné d’un verre de vin des landes. .
Ferme des Eschourdes 371 chemin de Lalanne Donzacq 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 93 60 11 eschourdes.ferme@orange.fr
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English : Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées
We welcome you to the farm and offer a tour of the farm along with an explanation of our work.
Following the tour, we invite you to enjoy a tasting of a plate of foie gras cooked on a plancha, served with peaches flambéed with Armagnac, all accompanied by a glass of
L’événement Visite de la ferme et dégustation Assiette Foie gras & pêches flambées Donzacq a été mis à jour le 2026-09-03 par Landes Chalosse
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