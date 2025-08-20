Visite de la ferme et dégustation de fromages Bois-Héroult

Visite de la ferme et dégustation de fromages Bois-Héroult mercredi 20 août 2025.

Visite de la ferme et dégustation de fromages

Chemin de la Quesne Bois-Héroult Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-09-22 15:30:00

Date(s) :

2025-08-20 2025-09-01 2025-09-08 2025-09-16 2025-09-22 2025-09-30

La Ferme de la Quesne à Bois Héroult propose des visites de la ferme avec dégustation de fromages. Une expérience enrichissante et très gourmande !

Découvrez les étapes essentielles de la production, du pâturage aux fromages, pendant que vous dégustez les différentes recettes de fromage de La Quesne, accompagnées par un verre de bière et un verre de cidre de La Ferm’Entente.

Durée 1h30

L’atelier est participatif et convivial. Les participants recevront une fiche de dégustation et une rue des arômes sera disponible pour la consultation. Les invités seront invités à remplir leurs fiches de dégustation, à commenter et à décrire les produits dégustés.

Nous guiderons les participants à travers les étapes essentielles de la production

– Les cultures et comment le fromage est influencé par l’alimentation des animaux.

– La traite et le lait.

– Les étapes de la transformation.- L’affinage.

L’atelier sera animé par Monica Herrera (gastronome spécialisée dans la communication alimentaire) et Stéphane Lefébure (agriculteur fromager). Ils vous feront découvrir les secrets de la production et de la dégustation du fromage dans une ambiance conviviale et interactive.

Réservation en ligne 24h à l’avance obligatoire pour un minimum de 4 participants. .

Chemin de la Quesne Bois-Héroult 76750 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 10 83 35 evenements@fermedelaquesne.fr

English : Visite de la ferme et dégustation de fromages

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la ferme et dégustation de fromages Bois-Héroult a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin