Visite de la ferme et des pâturages Aubérive
Visite de la ferme et des pâturages Aubérive mercredi 1 avril 2026.
Visite de la ferme et des pâturages
Ferme et champ Aubérive Marne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif Groupe
Tarif groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-04-01
Tout public
Visite de la ferme avec démonstration de chien de troupeau si possible, explication du système agricole pâturant.
Possibilité d’acheter de la viande ovine et des articles en feutres pur laine. .
Ferme et champ Aubérive 51600 Marne Grand Est +33 6 32 55 18 36
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English : Visite de la ferme et des pâturages
L’événement Visite de la ferme et des pâturages Aubérive a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT de la Marne