Visite de la ferme Goetz Mussig mercredi 17 septembre 2025.

30 rue de la Forêt Mussig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-09-17 14:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

Venez découvrir cette ferme et sa manière de gérer son paysage et la ressource en eau

La ferme Goetz de Mussig, en bio depuis quelques années, propose grâce au lait de ses vaches, de la vente directe de fromage, crème et yaourt. Venez découvrir cette ferme et sa manière de gérer son paysage et la ressource en eau. 0 .

30 rue de la Forêt Mussig 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Come and discover this farm and the way it manages its landscape and water resources

German :

Entdecken Sie diesen Bauernhof und seine Art, mit seiner Landschaft und der Ressource Wasser umzugehen

Italiano :

Venite a scoprire questa fattoria e il modo in cui gestisce il paesaggio e le risorse idriche

Espanol :

Venga a descubrir esta granja y el modo en que gestiona su paisaje y sus recursos hídricos

