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AGENDA · Arras-en-Lavedan

Visite de la ferme Karrascol Ferme Karrascol Arras-en-Lavedan

mercredi 21 octobre 2026 · Ferme Karrascol · Arras-en-Lavedan

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Ferme Karrascol
Adresse
ARRAS-EN-LAVEDAN
Ville
65400 Arras-en-Lavedan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
9 9 9 Tarif de base - plein tarif

Arras-en-Lavedan

Visite de la ferme Karrascol

Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21 11:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Ralentissez et découvrez le temps d’une visite commentée d’1h30, l’univers fantastique des gastéropodes ! C’est par une approche ludique, pédagogique et sensorielle que nous aborderons la vie des escargots et le métier d’hélicicultrice … Visite maintenue en cas de pluie (repli en salle).
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Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 38 98 05  pyrenescargots@gmail.com

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English :

Slow down and discover the fantastic world of gastropods during a 1.5-hour guided tour! Through a fun, educational, and sensory approach, we’ll explore the lives of snails and the profession of snail farming… The tour will take place even in the rain (moved indoors if necessary).

L’événement Visite de la ferme Karrascol Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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