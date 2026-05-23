Informations pratiques

Arras-en-Lavedan

Visite de la ferme Karrascol

Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 09:30:00

fin : 2026-10-28 11:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Ralentissez et découvrez le temps d’une visite commentée d’1h30, l’univers fantastique des gastéropodes ! C’est par une approche ludique, pédagogique et sensorielle que nous aborderons la vie des escargots et le métier d’hélicicultrice … Visite maintenue en cas de pluie (repli en salle).

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Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 38 98 05 pyrenescargots@gmail.com

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English :

Slow down and discover the fantastic world of gastropods during a 1.5-hour guided tour! Through a fun, educational, and sensory approach, we’ll explore the lives of snails and the profession of snail farming… The tour will take place even in the rain (moved indoors if necessary).

L’événement Visite de la ferme Karrascol Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65