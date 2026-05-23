Visite de la ferme Karrascol Ferme Karrascol Arras-en-Lavedan
mercredi 28 octobre 2026 · Ferme Karrascol · Arras-en-Lavedan
Informations pratiques
Arras-en-Lavedan
Visite de la ferme Karrascol
Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 09:30:00
fin : 2026-10-28 11:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Ralentissez et découvrez le temps d’une visite commentée d’1h30, l’univers fantastique des gastéropodes ! C’est par une approche ludique, pédagogique et sensorielle que nous aborderons la vie des escargots et le métier d’hélicicultrice … Visite maintenue en cas de pluie (repli en salle).
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Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 38 98 05 pyrenescargots@gmail.com
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English :
Slow down and discover the fantastic world of gastropods during a 1.5-hour guided tour! Through a fun, educational, and sensory approach, we’ll explore the lives of snails and the profession of snail farming… The tour will take place even in the rain (moved indoors if necessary).
L’événement Visite de la ferme Karrascol Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-09-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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