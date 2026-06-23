Visite de la ferme la kabane à kabris Etchebar
Visite de la ferme la kabane à kabris Etchebar jeudi 6 août 2026.
Etchebar
Visite de la ferme la kabane à kabris
590 chemin d’Alkorno Etchebar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Marion et Arnaud vous font découvrir leur univers, le quotidien des animaux et les différentes étapes de leur travail. De l’élevage à la fabrication, vous pourrez en apprendre davantage sur leur savoir-faire et les valeurs qui les animent.
Places limitées. Sur inscription. .
590 chemin d’Alkorno Etchebar 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine kabane.kabris@gmail.com
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English : Visite de la ferme la kabane à kabris
L’événement Visite de la ferme la kabane à kabris Etchebar a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays Basque