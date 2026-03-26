Visite de la ferme La Vallée des Vaches Ferme La Vallée des Vaches Magnac-Laval

Visite de la ferme La Vallée des Vaches

Ferme La Vallée des Vaches 6 Lieu-dit Le Grand Monteil Magnac-Laval Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29 2026-04-30

Estelle, éleveuse passionnée, vous reçoit dans sa ferme pour vous présenter son métier et ses différentes races de vaches. Au milieu du troupeau et au son des cloches, vous pourrez caresser les animaux et leur distribuer des friandises. Tout ceci en pleine campagne Limousine ! A l’issue de la visite, vous pourrez déguster un bon goûter confectionné avec des produits du terroir et faire le plein de bons produits de la ferme ! Le parcours accessible en poussette. Prévoyez des bottes en cas de pluie. Pensez à vous inscrire ! .

Ferme La Vallée des Vaches 6 Lieu-dit Le Grand Monteil Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 88 87 14

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English : Visite de la ferme La Vallée des Vaches

L’événement Visite de la ferme La Vallée des Vaches Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin