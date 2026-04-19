Boissia

Visite de la ferme laitière de Bissia

Ferme laitière Boissia Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-06 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27 2026-08-31

Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).

Tous les lundis et jeudis de juillet et août à 17h30

Sur inscription via notre boutique en ligne https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .

Ferme laitière Boissia 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de la ferme laitière de Bissia

L’événement Visite de la ferme laitière de Bissia Boissia a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE