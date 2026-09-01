UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cogna

Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi Cogna

mardi 15 septembre 2026 · Cogna

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:15:00
Adresse
Ferme laitière
Ville
39130 Cogna
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Cogna

Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi

Ferme laitière Cogna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:15:00
fin : 2026-09-15 19:15:00

Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).

Visite tous les mardis de juillet, août et septembre à 17h30 puis 18h15.

Sur réservation via la boutique en ligne : https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/   .

Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi

L’événement Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi Cogna a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE