Informations pratiques

Cogna

Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi

Ferme laitière Cogna Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:15:00

fin : 2026-09-15 19:15:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).

Visite tous les mardis de juillet, août et septembre à 17h30 puis 18h15.

Sur réservation via la boutique en ligne : https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .

Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi

L’événement Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi Cogna a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE