Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna Mardi Cogna
mardi 15 septembre 2026 · Cogna
Informations pratiques
Cogna
Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi
Ferme laitière Cogna Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:15:00
fin : 2026-09-15 19:15:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29
Assister à la traite et découvrez ce qui entoure ce point fort de l’élevage laitier (soin, alimentation, reproduction, élevage de veaux et de génisses…).
Visite tous les mardis de juillet, août et septembre à 17h30 puis 18h15.
Sur réservation via la boutique en ligne : https://www.terredemeraudetourisme.com/boutique/ .
Ferme laitière Cogna 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi
L’événement Visite de la ferme laitière Jean Richard de Cogna – Mardi Cogna a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE