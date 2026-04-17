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Visite de la ferme Le Panier à roulettes La Chapelle-Saint-Aubin

Visite de la ferme Le Panier à roulettes La Chapelle-Saint-Aubin lundi 11 mai 2026.

Ville : 72650 La Chapelle-Saint-Aubin

Département : Sarthe

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

La Chapelle-Saint-Aubin

Visite de la ferme Le Panier à roulettes

La Chapelle-Saint-Aubin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11 17:30:00
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-11

Visite de la ferme Le Panier à roulettes 17h30 La Chapelle Saint-Aubin
Dominique Trichard, maraîcher bio, vous invite à visiter sa ferme et à en savoir plus sur son travail et son engagement pour une agriculture bio et respectueuse de l’environnement. Dans le cadre du mois de la nature en ville   .

La Chapelle-Saint-Aubin 72650 Sarthe Pays de la Loire   lafabrique@lemans.fr

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L’événement Visite de la ferme Le Panier à roulettes La Chapelle-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-17 par CDT72

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