Visite de la Ferme le P’tit Mottin Ferme en Ferme 2026 Le P’tit Mottin Saint-Christophe-et-le-Laris

Visite de la Ferme le P’tit Mottin Ferme en Ferme 2026

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Venez voir nos chèvres, cabris, cochons et goûter nos picodons, yaourts…

100 ans de la ferme, expo photo d’hier à aujourd’hui…

Le P’tit Mottin 405 chemin des Bartets Saint-Christophe-et-le-Laris 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 85 50 95 lafermegourmande@gmail.com

English :

Come and see our goats, goats, pigs and taste our picodons, yoghurts?

100 years of the farm, photo exhibition from yesterday to today…

