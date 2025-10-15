VISITE DE LA FERME LES FOLIES BERGERES Fronton

VISITE DE LA FERME LES FOLIES BERGERES Fronton mercredi 15 octobre 2025.

VISITE DE LA FERME LES FOLIES BERGERES

190 Chemin du Picat Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Géraldine et Marcel Burkart vous accueillent à la ferme pour une visite guidée et une dégustation de leurs produits

Venez découvrir la bergerie, les brebis, et dégustez les bons fromages fermiers, yaourts, crèmes dessert …

Visite gratuite

Nombre de places limité, réservation obligatoire par mail ou par téléphone. .

190 Chemin du Picat Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 accueil@tourisme-vignobledefronton.fr

English :

Géraldine and Marcel Burkart welcome you to their farm for a guided tour and tasting of their products

German :

Géraldine und Marcel Burkart empfangen Sie auf ihrem Bauernhof für eine geführte Besichtigung und eine Verkostung ihrer Produkte

Italiano :

Géraldine e Marcel Burkart vi accolgono nella loro fattoria per una visita guidata e una degustazione dei loro prodotti

Espanol :

Géraldine y Marcel Burkart le dan la bienvenida a su granja para una visita guiada y una degustación de sus productos

L’événement VISITE DE LA FERME LES FOLIES BERGERES Fronton a été mis à jour le 2025-10-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE