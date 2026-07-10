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AGENDA · Kerlaz

Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur Kerioret izella Kerlaz

jeudi 20 août 2026 · Kerioret izella · Kerlaz

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Kerioret izella
Adresse
Ferme d'Arthur
Ville
29100 Kerlaz
Département
Finistère
Tarif

Kerlaz

Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur

Kerioret izella Ferme d’Arthur Kerlaz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Le verger  Les fruits d’Arthur  a commencé à être planté en 2022. Il est labellisé agriculture biologique. Il est situé à Kerlaz, face à la mer. Sur une surface de 4,5 ha, les productions sont : pommes, poires, prunes, petits fruits (framboises, cassis, groseilles), confitures et miel.   .

Kerioret izella Ferme d’Arthur Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 6 95 27 32 32 

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English :

L’événement Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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