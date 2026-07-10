Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur Kerioret izella Kerlaz

Informations pratiques

Kerlaz

Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur

Kerioret izella Ferme d’Arthur Kerlaz Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le verger Les fruits d’Arthur a commencé à être planté en 2022. Il est labellisé agriculture biologique. Il est situé à Kerlaz, face à la mer. Sur une surface de 4,5 ha, les productions sont : pommes, poires, prunes, petits fruits (framboises, cassis, groseilles), confitures et miel. .

Kerioret izella Ferme d’Arthur Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 6 95 27 32 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ