Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur Kerioret izella Kerlaz
jeudi 20 août 2026 · Kerioret izella · Kerlaz
Informations pratiques
Kerlaz
Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur
Kerioret izella Ferme d’Arthur Kerlaz Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le verger Les fruits d’Arthur a commencé à être planté en 2022. Il est labellisé agriculture biologique. Il est situé à Kerlaz, face à la mer. Sur une surface de 4,5 ha, les productions sont : pommes, poires, prunes, petits fruits (framboises, cassis, groseilles), confitures et miel. .
Kerioret izella Ferme d’Arthur Kerlaz 29100 Finistère Bretagne +33 6 95 27 32 32
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English :
L’événement Visite de la Ferme Les Fruits d’Arthur Kerlaz a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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