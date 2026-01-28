Visite de la Ferme L’instant Miel De Ferme en Ferme L’Instant Miel Châteauneuf-sur-Isère

Visite de la Ferme L’instant Miel De Ferme en Ferme

L’Instant Miel 70 chemin de Vouleux Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Tout au long du week-end, visite et animation gratuites.

Découverte d’une ruche vivante.

L’Instant Miel 70 chemin de Vouleux Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 02 51 28 david.pourret@free.fr

English :

All weekend long, free visits and activities.

Discover a living beehive.

