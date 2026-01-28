Visite de la Ferme L’instant Miel De Ferme en Ferme L’Instant Miel Châteauneuf-sur-Isère
Visite de la Ferme L’instant Miel De Ferme en Ferme L’Instant Miel Châteauneuf-sur-Isère samedi 25 avril 2026.
Visite de la Ferme L’instant Miel De Ferme en Ferme
L’Instant Miel 70 chemin de Vouleux Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Tout au long du week-end, visite et animation gratuites.
Découverte d’une ruche vivante.
.
L’Instant Miel 70 chemin de Vouleux Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 02 51 28 david.pourret@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
All weekend long, free visits and activities.
Discover a living beehive.
L’événement Visite de la Ferme L’instant Miel De Ferme en Ferme Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme