Visite de la Ferme MALO – Fécamp, 28 mai 2025 10:00, Fécamp.

Seine-Maritime

Visite de la Ferme MALO Fécamp Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

Date(s) :

2025-05-28

2025-06-04

2025-06-11

2025-06-25

2025-07-02

2025-07-16

2025-07-23

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Depuis 1969, la famille Malo cultive la pomme de terre avec une passion sincère et un respect profond du terroir.

À Goderville, vous découvrez ce métier ancestral dans le cadre idyllique d’un clos masure. Entre champs et ateliers, vous apprenez comment la pomme de terre devient l’ingrédient de base des fameuses frites fraîches.

Une visite qui vous plonge dans l’authenticité du goût et l’histoire d’un savoir-faire local transmis de génération en génération.

Conditions de l’évènement

– Durée 2h00.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’au lieu de la prestation.

– Rendez-vous 100 Ferme Montier CR32 76110 GODERVILLE.

– Réservation obligatoire.

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Depuis 1969, la famille Malo cultive la pomme de terre avec une passion sincère et un respect profond du terroir.

À Goderville, vous découvrez ce métier ancestral dans le cadre idyllique d’un clos masure. Entre champs et ateliers, vous apprenez comment la pomme de terre devient l’ingrédient de base des fameuses frites fraîches.

Une visite qui vous plonge dans l’authenticité du goût et l’histoire d’un savoir-faire local transmis de génération en génération.

Conditions de l’évènement

– Durée 2h00.

– Le prix ne comprend pas le transport jusqu’au lieu de la prestation.

– Rendez-vous 100 Ferme Montier CR32 76110 GODERVILLE.

– Réservation obligatoire.

Vous souhaitez privatiser cet atelier ? Envoyez un mail à groupes@fecamptourisme.com .

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 28 84 62 groupes@fecamptourisme.com

English : Visite de la Ferme MALO

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Since 1969, the Malo family has been growing potatoes with a sincere passion and deep respect for the land.

At Goderville, discover this ancestral craft in the idyllic setting of a farmhouse. Between fields and workshops, you’ll learn how the potato becomes the basic ingredient of our famous fresh French fries.

A visit that immerses you in the authenticity of taste and the history of local know-how handed down from generation to generation.

Event conditions

– Duration 2h00.

– Price does not include transport to the venue.

– Meeting point: 100 Ferme Montier CR32 76110 GODERVILLE.

– Reservations required.

Would you like to book a private workshop? Send an e-mail to groupes@fecamptourisme.com

German :

OUTDOOR-TREFF

Seit 1969 baut die Familie Malo Kartoffeln mit aufrichtiger Leidenschaft und großem Respekt für die Region an.

In Goderville lernen Sie in der idyllischen Umgebung eines Bauernhofs dieses uralte Handwerk kennen. Zwischen Feldern und Werkstätten erfahren Sie, wie die Kartoffel zur Grundzutat der berühmten frischen Pommes frites wird.

Ein Besuch, der Sie in die Authentizität des Geschmacks und die Geschichte eines lokalen Know-hows eintauchen lässt, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Bedingungen der Veranstaltung

– Dauer 2 Stunden.

– Der Preis beinhaltet nicht den Transport zum Veranstaltungsort.

– Treffpunkt: 100 Ferme Montier CR32 76110 GODERVILLE.

– Reservierung erforderlich.

Möchten Sie diesen Workshop privatisieren? Senden Sie eine E-Mail an groupes@fecamptourisme.com

Italiano :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Dal 1969, la famiglia Malo coltiva patate con una passione sincera e un profondo rispetto per la terra.

A Goderville, potrete scoprire questo mestiere secolare nella cornice idilliaca di una fattoria. Tra campi e laboratori, potrete imparare come la patata diventa l’ingrediente base delle famose patatine fritte fresche.

Una visita che vi immerge nell’autenticità del gusto e nella storia del know-how locale tramandato di generazione in generazione.

Condizioni dell’evento

– Durata 2h00.

– Il prezzo non include il trasporto al luogo dell’evento.

– Punto d’incontro: 100 Ferme Montier CR32 76110 GODERVILLE.

– Prenotazione obbligatoria.

Volete prenotare questo workshop? Inviate un’e-mail a groupes@fecamptourisme.com

Espanol :

RENDEZ-VOUS PLEIN AIR

Desde 1969, la familia Malo cultiva patatas con sincera pasión y un profundo respeto por la tierra.

En Goderville, podrá descubrir este oficio ancestral en el marco idílico de una granja. Entre campos y talleres, podrá aprender cómo la patata se convierte en el ingrediente básico de las famosas patatas fritas frescas.

Una visita que le sumergirá en la autenticidad del sabor y la historia del saber hacer local transmitido de generación en generación.

Condiciones del evento

– Duración 2h00.

– El precio no incluye el transporte hasta el lugar de la visita.

– Punto de encuentro: 100 Ferme Montier CR32 76110 GODERVILLE.

– Reserva obligatoria.

¿Desea reservar este taller? Envíe un correo electrónico a groupes@fecamptourisme.com

L’événement Visite de la Ferme MALO Fécamp a été mis à jour le 2025-05-20 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp