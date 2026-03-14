Visite de La Ferme Mielifique Accès par le Chemin du Moulin Perret (suivre le fléchage) Mornant

Visite de La Ferme Mielifique

Accès par le Chemin du Moulin Perret (suivre le fléchage) 1 216 chemin du Moulin Perret Mornant Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Découvrez la Ferme Mielifique lors des Journées Nationales de l’Agriculture

Une visite libre de la ferme, son potager, voir les abeilles virevoleter sur les lavandes fleuries,

répondre aux questions sur la vie des abeilles tout au long du parcours…

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Accès par le Chemin du Moulin Perret (suivre le fléchage) 1 216 chemin du Moulin Perret Mornant 69440 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 63 76 50 estelle@lafermemielifique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Ferme Mielifique during the Journées Nationales de l’Agriculture :

Take a self-guided tour of the farm and its vegetable garden, and watch the bees swirl around the lavender blossoms,

answer questions about the life of bees along the way…

L’événement Visite de La Ferme Mielifique Mornant a été mis à jour le 2026-03-14 par Destination Monts du Lyonnais